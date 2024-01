Il nodo del raddoppio. Comitato all’attacco:: "Basta promesse. Ora servono i fatti"

Da una parte Alessio Mantellassi, candidato sindaco del Pd che rassicura le famiglie di Sant’Andrea e Fontanella preoccupate per le ripercussioni del progetto sul raddoppio della tratta ferroviaria Empoli-Granaiolo e promette: "Cercheremo le risorse necessarie per gli interventi di sicurezza idraulica". Dall’altra il comitato ’Per un altro raddoppio’ che non ci sta. "Non bastano le promesse, vogliamo i fatti". La premessa è d’obbligo. Il progetto non è di competenza comunale ma di Rfi.

"L’auspicio è però che Rfi prenda in considerazione tutte le richieste dei cittadini e le osservazioni del Comune – aveva detto il candidato dem nei giorni scorsi –. Condivido la preoccupazione sul rischio idrogeologico. La prossima amministrazione dovrà investire sulla messa in sicurezza idraulica nelle frazioni interessate dal raddoppio". Ma c’è sfiducia tra i membri del comitato, che rispondono a Mantellassi facendo appello anche ai candidati degli altri Comuni. "Ci sembra il minimo che uno dei candidati (non si capisce perché lo stesso non facciano a Castelfiorentino) si stia occupando della questione. A meno che il Tar nell’udienza del15 febbraio, non rimetta tutto in discussione, il danno è fatto. Abbiamo presentato all’attuale amministrazione 29 proposte per attenuare i disagi che ci verranno da queste opere infrastrutturali, ma niente". Il comitato, deluso, torna alla carica. "È da luglio 2023 che aspettiamo di capire come il Comune intenda procedere con l’incarico di progettazione per la messa in sicurezza dalle acque meteoriche (cosa diversa dal rischio idrogeologico). I finanziamenti erano un impegno preso dal sindaco Barnini. Invece per ora, niente di nuovo".

Ieri intanto Mantellassi ha incontrato alla Casa del Popolo del Pozzale Dario Danti, segretario regionale di Si, e la responsabile regionale dell’organizzazione Anna Piu. Presente anche l’assessore Massimo Marconcini. "Lavoriamo in tutta la Toscana a presentare il simbolo di Alleanza Verdi sinistra e il nostro progetto per la giustizia sociale, ambientale e per i diritti civili", ha detto Dario Danti. "Il rapporto con Sinistra Italiana è solido – commenta Mantellassi –. Mi ha fatto piacere confrontarmi con Dario e Anna sulla nostra idea di città. Andiamo avanti insieme".