Il negozio ’Bloom’ chiude i battenti

Il malcontento generale nei confronti del ’venerdì nero’ era già stato condiviso da diversi commercianti. Tra questi Lorenzo Bagnoli, titolare di Bloom di via del Papa che aveva sottolineato come "questo periodo di sconti vizi il mercato, dimostrandosi un appuntamento non sano per i negozianti, ma dal quale è difficile sottrarsi". In questi giorni, chi passa davanti al noto negozio di abbigliamento nel centro storico di Empoli, non potrà fare a meno di notarlo: c’è la svendita totale con sconti dal 50% all’80% per chiusura dell’attività. E così sarà fino ad esaurimento merce, con l’esercizio che richiama chi è a caccia dell’occasione. Tra rammarico e tristezza, la notizia della chiusura è confermata dalla gestione.

"Una scelta dettata da motivi personali (sui quali peserebbe anche la flessione nelle vendite, ndr) e che al momento esclude la possibilità di riaprire o spostarsi altrove. Eravamo qui da 11 anni, questo capitolo si chiude". Una vetrina che saluterà il commercio empolese dopo aver vestito gli empolesi per più di un decennio, dunque, in un periodo – secondo le associazioni di categoria – tipicamente associabile al fisiologico turn over, almeno fino a febbraio. Quel che è certo è che un’attività che abbassa la saracinesca è sempre una perdita, un impoverimento del tessuto.

Y.C.