Il mega yacht disegnato da Armani Opera dei maestri d’ascia limitesi

di Bruno Berti CAPRAIA E LIMITE Il re della moda italiana, Giorgio Armani, sta lavorando su una nuova avventura, ovviamente di alto livello, la realizzazione di un mega yacht che lo connette a un pezzo molto importante della tradizione locale, quella dei maestri d’ascia che in anni lontani prosperavano sulle rive dell’Arno, a Limite, impegnati nella realizzazione di barche. Imbarcazioni che avevano in sé il senso di una sfida al grande fiume, che si addomesticava, e di una scommessa sul proprio futuro, quello che i vari tipi di ‘prodotti’ costruiti, con la loro capacità di creare occasioni di reddito (sia per i costruttori che per gli acquirenti), rendevano meno oscuro. Il tutto sulla base di un corso d’acqua navigabile, che quindi dava il là a tutta una serie di attività economiche. Poi, come da queste parti tutti sanno, l’Arno cessò di essere una via d’acqua per rimanere il fiume di casa, che poteva però diventare terribile in occasione delle piene. Armani ha concretizzato la sua nuova iniziativa disegnando uno yacht, in linea con le suggestioni di oggi: un’imbarcazione che misura 72 metri di lunghezza, larga 13, con 5 ponti e, tanto per adeguarsi ai livelli dei confratelli, anche una piattaforma da cui far...