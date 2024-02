Il M5S fa un passo deciso a sinistra: "Ma mai con il Pd. Ecco le scelte"

Per le amministrative 2024 il M5S Empolese Valdelsa fa un deciso passo a sinistra, ma non in direzione Pd. Le indicazioni sono chiare: "avviare ovunque un dialogo con la società civile e le forze democratiche a sinistra, ma senza il Partito Democratico", così la referente territoriale Stefania Voli. Il ‘progetto Empoli’, dove il M5S ha costruito una coalizione fortemente a sinistra in appoggio a Leonardo Masi, sembra essere la strategia da esportare in tutti i comuni dell’Empolese Valdelsa.

Il partito si è infatti messo alla ricerca di alleanze e candidature appartenenti a quell’area politica per costruire programmi condivisi e alternativi al Pd, in particolare sui temi ambientali e sui servizi pubblici. La scelta dei candidati sembra condizionata a questa premessa generale. Il Movimento presenterà una sua proposta di candidatura a Castelfiorentino e Fucecchio, ossia nei territori già ‘presidiati’ nelle amministrative 2019. A Castelfiorentino è stato messo sul tavolo il nome di Fabrizio Macchi, consigliere comunale M5S e candidato nel 2019 quando raccolse il 7% dei voti.

Da mesi c’è un dialogo aperto con forze di sinistra, i Verdi, comitati civici e alcuni i ‘fuoriusciti’ dal Pd. "Crediamo che Macchi sia la persona più adatta, - spiega Voli - ma se riuscissimo a fare una coalizione in tempi brevi e si presentasse un altro nome di rilievo siamo pronti a discutere, come è avvenuto a Empoli". A Fucecchio, fanno sapere dal M5S, "non ci sarebbe un humus di forze civiche e politiche per avviare un dialogo" e la scelta dovrebbe quindi ricadere sulla consigliera comunale Fabrizia Morelli, già candidata nel 2019 quando raccolse il 5,8%.

Il Movimento, però, non intende voltarsi dall’altra parte in quei comuni dove non ha peso specifico: "Il nostro obiettivo – ribadisce Voli - è dare al territorio una svolta a sinistra. Dove non siamo fortemente presenti faremo di tutto per dare indicazioni di voto che vadano in quella direzione. Ovviamente non vogliamo solo fare liste contro il Pd o alla cieca, ma stilare programmi che partano dai cittadini per proporre politiche alternative". In quest’ottica a Capraia e Limite il M5S dovrebbe appoggiare il candidato Guicciardo Del Rosso, a Vinci la lista civica ‘In Comune per Vinci’ e si starebbe valutando se ci sono le condizioni per dare indicazione di voto a Gambassi Terme e Montelupo Fiorentino.

