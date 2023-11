Il grande abbraccio del Castellani. Stadio pieno, vicinanza e sorrisi. Maxi solidarietà per gli alluvionati

Una grande serata di solidarietà. Una risposta importante per tutte le famiglie alluvionate che stanno vivendo momenti difficili. Ieri sera lo stadio Castellani di Empoli ha lanciato un messaggio di vicinanza alle vittime del nubifragio. Un messaggio di speranza e coraggio grazie all’abbraccio del pubblico e dei protagonisti in campo, durante ’Metti in campo il Cuore’, la partita tra la Nazionale Cantanti e i Campioni del Cuore del Movimento Shalom Onlus, finita 10-6 per i cantanti. L’evento è stato organizzato dal Movimento Shalom, in collaborazione con il Comune di Empoli, tutti i Comuni dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, l’Unione dei Comuni stessa, i Comuni del comprensorio del cuoio, Empoli for Charity e Empoli F.C.

Una bellissima serata che ha visto scendere in campo personaggi illustri del mondo sportivo e non solo. Il calcio ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di saper unire le persone per una causa importante e significativa. L’evento si è aperto con lo ’show’ pre-partita e le sfilate delle tante società sportive arrivate al Castellani per l’occasione. La Nazionale Cantanti in panchina è stata guidata da Fabio Capello e Sandro Giacobbe, in campo invece anche un rinforzo extra lusso come Gabriel Omar Batistuta, arrivato qui in Toscana direttamente dall’Argentina per essere vicino alla gente che ama. Per Shalom Campioni del cuore in campo molti altri campioni mai indimenticati: Totò Di Natale, Nicolas Burdisso, Manuel Pasqual, Ciccio Tavano, Francesco Flachi, Celeste Pin e Gianluca Berti. Tanta emozione e tanti sorrisi all’interno del rettangolo verde, una favolosa serata tra ricordi dei vecchi tempi e il pensiero rivolto ovviamente a chi ha avuto danni nell’alluvione che ha sconvolto la Toscana. Un modo, questo, di aiutare l’intera regione tramite un’iniziativa affermata e ormai giunta alla sua quinta edizione. Anche quest’anno infatti le tribune dello stadio Carlo Castellani si sono riempite di tifosi di tutte le generazioni che hanno sostenuto i giocatori in campo, tra ‘ola’, risate e divertimento, a dimostrazione, dell’ennesima riuscita di questa manifestazione. "Stiamo pensando di prendere casa a Empoli perché veniamo spesso qui – scherza Enrico Ruggeri, presidente della Nazionale cantanti –. È bello fare queste iniziative: portiamo in campo la storia del calcio italiano, siamo orgogliosi".

Niccolò Pistolesi