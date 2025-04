Il Contrappunto in trasferta ad Alkmaar

In occasione della festività pasquale, l’associazione Il Contrappunto ha portato la sua musica… fuori dal confine nazionale. L’Ensemble dell’orchestra empolese si è esibito ad Alkmaar, nel cuore dei Paesi Bassi, portando al pubblico numeroso e interessato, il celebre Stabat Mater di Pergolesi. Il quartetto d’archi de Il Contrappunto, composto da Damiano Tognetti, primo violino, Riccardo Capanni, secondo violino, Mariodavide Leonardi alla viola e Iacopo Luciani al violoncello, insieme a Héctor Sanz al clavicembalo, hanno accompagnato la soprano Ana Seixas e il contralto Simone Van Seumeren, in un’esperienza dal sapore internazionale.

Diretti da Steven Van Kempen, i musicisti si sono fatti ambasciatori di Empoli nel mondo. Una nuova tappa in giro per l’Europa, dunque, per l’associazione culturale empolese da sempre impegnata nella promozione della musica e della cultura dell’inclusione.

"Una trasferta importante – ha raccontato Damiano Tognetti – che ci ha permesso di far conoscere Empoli e portare le sue eccellenze culturali oltre i confini nazionali. Adesso guardiamo all’estate certi di poter offrire appuntamenti di grande valore musicale e sociale a tutti gli appassionati di musica classica ma anche a chi deciderà di avvicinarsi a questo genere musicale per la prima volta".