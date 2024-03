Il Comune vende immobili e terreni. Stilato il piano delle alienazioni. Il valore? Oltre un milione di euro

Una cifra sulla carta superiore ad 1,3 milioni di euro, perlomeno per quanto concerne i beni principali. A tanto ammonta il valore degli immobili interessati dall’ultimo piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato poche settimane fa. Un documento composto da sei schede che elenca come di consueto i beni immobili di proprietà comunale che l’ente intende alienare, in modo da reperire ulteriori risorse da spendere in nuovi interventi a beneficio della cittadinanza. E si tratta in larga parte di immobili che l’amministrazione cerca di alienare ormai da diversi anni, partendo da quelli che si trovano nel parco di Canonica. Lì si trova ad esempio l’ex-residenza rurale (con annesso fienile) collocata all’ex-casa Marzuoli, dalla cui vendita il Comune di Certaldo conta di ricavare almeno 285mila euro.

Seguono a ruota un’ex-residenza rurale e un ex annesso rurale, per 770mila euro totali (mezzo milione esatto il primo immobile, 270mila il secondo). Del lotto "Canonica Est" fanno invece parte due terreni a scopo edificatorio con destinazione residenziale mediante interventi di delocalizzazione della superficie edificabile derivante da interventi previsti nel centro urbano: 200mila euro complessivi. Dall’altra parte del parco nella zona di Poggio a Cavallo, vi è il complesso immobiliare denominato ’Il bosco’, composto da una ex residenza rurale e un altro annesso. Il valore in questo caso è di 400mila euro e anche in questo frangente l’amministrazione comunale di Certaldo aveva provato anche più volte in passato a vendere questo immobile, dandogli una precisa destinazione, quella turistico ricettiva. La sesta e ultima scheda riguarda infine quattro terreni di differente estensione posti a margine dell’area a verde pubblico posta fra via Felice Cavallotti e via del Poggio, valutati da un minimo di 750 a un massimo di 5mila euro (per un computo complessivo di 11mila euro). L’alienazione degli edifici del parco sembra insomma confermarsi una partita complicata. Ma chissà che nei prossimi mesi non possa finalmente arrivare qualche proposta interessante.

G.F.