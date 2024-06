Il cinema Mignon riparte all’aperto. Ecco il programma della rassegna. In attesa della riapertura della sala

Nei giorni scorsi gli ingegneri hanno effettuato un sopralluogo, in vista di un’operazione di recupero che si annuncia laboriosa e per la quale servirà ancora un altro mese (nella migliore delle ipotesi) per avere qualche novità. Nel frattempo, il Cinema Mignon rivivrà, ma all’aperto. E’ stata ufficializzata la prima parte di "Mignon sotto le stelle", che prevede dodici proiezioni all’aperto fissate per le 21.30 nello spazio allestito in via Giro delle Mura. Si parte il 26 giugno con "C’è ancora domani", per poi procedere la sera successiva con "Cattiverie a domicilio". Avanti in sequenza con "Perfect days" (3 luglio) "Un mondo a parte" (4 luglio) "Povere creature!" (10 luglio) "The Holdovers" (11 luglio) "Cento domeniche" (17 luglio) "Il gusto delle cose" (18 luglio) "Pare parecchio Parigi" (24 luglio) e "Past lives" (25 luglio). "La zona d’interesse" chiuderà il mese di luglio mentre il giorno seguente, il 1 agosto, verrà proiettato "Un colpo di fortuna". L’iniziativa andrà avanti sino al prossimo settembre, con la lista delle proiezioni successive che sarà ufficializzata intorno alla metà di luglio. Resta poi in ballo la partita più importante, ossia le definizione e il finanziamento dell’operazione che dovrà portare alla riapertura del Mignon nella storica sede di via Baccio Da Montelupo. Prima di alzare nuovamente la saracinesca è necessario effettuare una serie di lavori di consolidamento e ristrutturazione, ma nelle scorse settimane erano arrivare due buone notizie. La prima è che, rispetto a un primo preventivo, la spesa necessaria per provvedere alle opere in questione sembrerebbe essersi ridimensionata: adesso si parla di circa 300-400mila euro, praticamente meno della metà del milione preventivato. La seconda è che la parrocchia di San Giovanni Evangelista, proprietaria dell’immobile che ha ospitato il cinema dagli anni ‘50 al 2020, sembra intenzionata a intervenire tramite l’accensione di un mutuo per racimolare la cifra necessaria. L’obiettivo resta riaprire il Mignon per la stagione autunnale del 2025. "Siamo in attesa di alcune risposte da parte della curia e degli ingegneri coinvolti – ha chiosato Luca Giannoni, presidente dell’associazione Cinema Mignon Csc – qualcosa si sta muovendo, ma servirà tempo. Ci auguriamo di avere un quadro più chiaro entro agosto".

G.F.