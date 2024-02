Il caso Ostello: "In discussione gli affitti passati"

"Non sono in discussione le riaperture, ma la gestione degli anni precedenti dal 2017. Nei quali si è riscosso solo 1830 euro di affitti su quasi 150mila dovuti". Lo ha fatto presente la consigliera della Lega Susi Giglioli (nella foto), a proposito della questione legata all’ostello della gioventù (che dovrebbe riaprire la prossima estate). L’esponente del Carroccio si è focalizzata nuovamente sui canoni di locazione che il Comune non avrebbe riscosso. "Una leggerezza non addebitabile solo al Covid, poiché già nel 2020 il gestore era in liquidazione è mai si sono sollecitati gli affitti non pagati – ha concluso –. Attendiamo tutti la riapertura dell’ostello che avverrà con 130 mila euro di soldi pubblici disinvoltamente gestiti, ma ci auguriamo anche che la struttura sia gestita nell’interesse pubblico. E non solo per propaganda elettorale".