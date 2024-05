Il cantiere a Monteboro al via entro il 2024

Di pari passo con il rifacimento del Carlo Castellani-Computer Gross Arena, avanza anche l’ampliamento del Centro Sportivo di Monteboro, che da anni ospita il fulcro dell’attività azzurra. In questo caso l’iter è molto più avanzato perché, di fatto, l’approvazione della variante nel consiglio comunale dello scorso dicembre ha messo nero su bianco (i documenti sono consultabili in Comune) la possibilità di utilizzare 16 ettari per attrezzature, servizi e verde sportivo con l’unico vincolo di mantenere comunque il 50 per cento a verde non sportivo. Attualmente il quartier generale dell’Empoli ospita Casa Azzurri, due campi a undici in sintetico, uno a sette e uno a otto sempre in erba artificiale. Il progetto di espansione prevede invece la realizzazione di altri tre campi da calcio e relative strutture funzionali annesse come spogliatoi, palestra e centro medico. Insomma, una vera cittadella azzurra che diventerebbe la casa tanto del Settore Giovanile, quanto della prima squadra. I lavori al Carlo Castellani-Computer Gross Arena prevedono lo smantellamento del campo sussidiario, da qui l’esigenza di trovare un altro spazio per gli allenamenti quotidiani della prima squadra e quale miglior posto del Centro Sportivo di Monteboro? I lavori potrebbero partire entro l’anno, così da avere a disposizione il nuovo campo di allenamento prima che venga tolto il sussidiario.