"Identità empolese da rafforzare". Ecco l’idea del “Palio delle contrade“

"Un evento per riscoprire tradizioni, rafforzare il senso di comunità e rendere Empoli più viva e coesa". È questa la proposta contenuta nella mozione presentata dal CentroDestra per Empoli per istituire il “Palio delle Contrade – Torneo cittadino di Empoli”, una manifestazione annuale con scuole, quartieri, associazioni e cittadini. Il progetto, ispirato ad analoghe iniziative di successo in altre città italiane, punta a creare un appuntamento trasversale per unire sport, cultura e tradizioni locali. "Vogliamo un evento che appartenga a tutti gli empolesi – afferma il consigliere Gabriele Chiavacci, primo firmatario della mozione –. Il “Palio delle Contrade“ non è una questione politica, ma un’occasione per unire la città. Sport, gioco, cultura e tradizione sono gli ingredienti per una comunità più forte".

Non è un caso che la proposta sia stata presentata nei giorni del Corpus Domini, che quest’anno si è celebrata il 22 giugno con il tradizionale Volo del Ciuco. "Far partire questa proposta adesso – spiega Chiavacci – è un modo per sottolineare il legame profondo con le nostre radici". Il programma del “Palio“ prevederebbe competizioni sportive come calcio a 5, basket 3x3, pallavolo ma anche giochi popolari come bocce e tamburello. Non mancheranno rievocazioni storiche, laboratori per bambini, musica, mostre e sagre enogastronomiche. "Empoli deve riscoprire il valore della socialità – aggiunge il capogruppo Andrea Poggianti –. Il ‘Palio’ è una proposta concreta e inclusiva per rendere la nostra città più viva e coesa, un momento di aggregazione senza barriere". La mozione impegna l’amministrazione a istituire l’evento, creare una commissione organizzativa con il coinvolgimento delle realtà locali e garantire le risorse necessarie. L’obiettivo: trasformare il “Palio delle Contrade” in una nuova tradizione capace di rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare l’identità empolese.