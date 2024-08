I libri adesso "viaggiano" in stazione

Un distributore automatico di libri, da installare all’interno della stazione ferroviaria. Questo uno degli obiettivi della giunta Londi, ribadito anche nel programma di mandato approvato nei giorni scorsi. Un’iniziativa da portare avanti in futuro con la collaborazione di Rete Ferroviaria Italiana. "Si intende proseguire l’interlocuzione con Rfi affinché i locali della stazione vengano valorizzati e vissuti, anche per contrastare eventuali atti di vandalismo – si legge nel documento - compatibilmente con i vincoli architettonici che la struttura leopoldina si porta dietro. Al fine di incrementare i servizi intendiamo indagare, con Rfi, la possibilità di installare un distributore automatico di libri, simile alla "Biblioteca nel metrò", che offre in prestito libri, audiolibri, fumetti e dvd. Che possono essere presi e restituiti in autonomia". Per un piano da attuare nei prossimi anni, nella migliore delle ipotesi. "Per adesso si tratta di un’idea che altrove ha funzionato e vorremmo si concretizzasse anche a Montelupo – ha confermato a tal proposito l’assessore alla cultura Aglaia Viviani – staremo a vedere. Come amministrazione reputiamo che la promozione della lettura sia importante ed è per questo, ad esempio, che di recente abbiamo sottoscritto il ’Patto locale per la lettura’ insieme ad associazioni e circoli del territorio".