Hospice San Martino, un centro top: "Servizio di grande importanza"

Un prezioso lavoro di assistenza, fisica e psicologica, a sostegno dei malati è quanto medici, infermieri e operatori che si occupano di cure palliative portano avanti ormai da 4 anni all’Hospice San Martino a Empoli, una struttura a servizio dell’intero territorio dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno inferiore. Tanti i cittadini che hanno partecipato all’incontro che si è tenuto a Fucecchio, dove gli operatori hanno raccontato come il loro percorso professionale si intrecci con le storie di vita di tanti pazienti. "È stato un momento emozionante nel quale si è parlato di sanità ma soprattutto di umanità – dichiara il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, nonché presidente della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa–. Occorre far conoscere l’esperienza dell’Hospice San Martino a tutte le persone per comprendere quanto sia importante questo servizio ma anche per capire quanto potrebbe essere importante dedicare alcuni momenti della nostra giornata a riflettere su questi aspetti della vita. Sarebbe utile a ridurre le tensioni e i conflitti quotidiani che ci sono nella nostra società, una società sempre più frenetica".