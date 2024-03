Grande raduno di auto e trattori

Le strade del centro commerciale naturale di Fucecchio saranno la cornice del raduno di auto e trattori d’epoca in programma per l’intera giornata di domenica. Torna una tradizione ormai consolidata. Organizza il Ccn e la Pro Loco per le vie del centro con il 19esimo raduno di primavera di auto d’epoca e il 15esimo raduno di trattori e motori d’epoca. I negozi saranno

aperti durante tutta la giornata. Di scena auto che hanno fatto la storia fino agli anni ’80, pronte a invadere le strade cittadine. Sono attese una sessantina di auto. L’esposizione avverrà per l’intera giornata a partire dalle 9,30. I trattori che si ritrovano per la 15esima edizione saranno esposti per la curiosità di molti appassionati richiamati dal fascino antico di quei colossi a motore. Per dare spazio alla manifestazione, saranno necessarie modifiche alla regolare viabilità.