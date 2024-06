Gli studenti del Fermi si ritrovano a 49 anni dal diploma: curiosità, aneddoti e ricordi

Montelupo Fiorentino, 19 giugno 2024 – Le nozze d’oro sono a un passo. Ma non è l’amore a esser festeggiato. Tutti a tavola per rinnovare un patto d’amicizia siglato sui banchi delle scuole superiori. E’ proprio vero che un amico è per sempre e gli ex ragazzi della classe 5B dell’istituto tecnico commerciale Enrico Fermi di Empoli ne sono la dimostrazione. Quella classe si è

sciolta nell’anno scolastico 1974-1975 dopo il primo grande esame della vita; il diploma. E pochi giorni fa c’è stata una reunion al ristorante La Lanterna di Pulica, Montelupo Fiorentino. Un momento per raccontarsi gli ultimi decenni di vita e per ricordare il passato trascorso sui libri di

scuola tra aneddoti, gag e curiosità ripescate dai cassetti della memoria. Non è mancata l’occasione per scattare la classica foto di gruppo, stessa formazione e stesso posizionamento di quell’estate di 49 anni fa. Qualche ruga e capello bianco in più, ma l’entusiasmo è sempre lo stesso.

In passato gli ex studenti del Fermi, ormai professionisti affermati ognuno nel proprio campo, hanno organizzato altre cene con una cadenza quinquennale. Ma il Covid e altre situazioni personali hanno poi separato il gruppo che ha scelto il 2024 come anno per riunirsi in una conviviale in grande stile. Con tanto di sorpresa; la presenza inattesa del professor Paolo Grilli, che nel ’74 era insegnante di geografia e che alla veneranda età di 87 anni non ha nascosto l’emozione nel ritrovare i suoi studenti. Grilli si è già prenotato per l’anno prossimo. Per una seconda festa di maturità a distanza di 50 anni. Ora sì che quei ragazzi son «maturi» davvero.

Y.C.