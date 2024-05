Gli avvocati a un mese dalle elezioni: "I politici in corsa si impegnino a riportare il tribunale a Empoli"

Una nuova finestra sul mondo dell’arte contemporanea in città è stata aperta ieri pomeriggio in via XI Febbraio. A curare l’evento è stata la Street Levels Gallery, galleria di arte urbana con sede a Firenze, che ha allestito un vernissage con le opere di otto artisti del panorama nazionale e internazionale della street art nel nuovo studio legale “Stefanelli & Partners“. Le emozionanti tele firmate da Ache77, Exit Enter, James Vega, Kraita317, Monograff, Nulo, Taleggio e Urto hanno offerto l’occasione agli amanti dell’arte contemporanea, e non solo a loro, di riunirsi in un contesto di grande suggestione.

Al vernissage erano presenti esponenti di ogni settore della società, dagli amministratori - il sindaco di Empoli Brenda Barnini e il vicesindaco Fabio Barsottini - agli imprenditori - Leonardo Bagnoli a.d. di Sammontana e Lorenzo Melani, presidente delle Cantine Leonardo di Vinci - ai politici come il consigliere regionale Enrico Sostegni. Tantissimi i colleghi del padrone di casa, il presidente dell’Associazione degli avvocati Empoli e Valdelsa, Gian Paolo Stefanelli, e dei suoi partner. A cominciare dagli avvocati Pier Luigi Ciari e Roberto Nannelli, protagonista della battaglia che vede i legali dell’Empolese Valdelsa e dell’area del Cuio impegnati, ormai da anni, a riportare a Empoli e nell’area vasta dell’Empolese Valdelsa e del Pisano una sede, appunto, dove amministrare la giustizia.

Nel corso della serata, infatti, non è mancata anche l’occasione per riparlare di questo progetto che non è mai tramontato e che potrebbe ricevere una nuova spinta una volta conclusasi la tornata elettorale. A questo proposito cosa chiede l’associazione per riportare il tribunale a Empoli ai candidati sindaco della città?

"L’associazione per la costituzione del tribunale di Empoli - ha commentato Gian Paolo Stefanelli che ne è il vicepresidente – ha una richiesta precisa per tutti e cinque i candidati sindaco Vorremmo che inserissero nel programma elettorale come uno degli obiettivi strategici più importanti l’apertura del tribunale a Empoli. Vorremmo che garantissero findora, in caso di elezione, di confermare l’impegno assunto dal sindaco Barnini di mettere a disposizione del ministero della giustizia, a proprie spese, un’adeguata sede per il costituendo tribunale".

F.C.