Giovanni e Giovanna festeggiano 60 anni di matrimonio: niente regali ma donazioni per il Meyer

Montespertoli (Firenze), 23 settembre 2024 – Giovanni e Giovanna Clementi sono una coppia speciale, con un grande cuore: e così per festeggiare un bellissimo traguardo come i 60 anni di matrimonio hanno deciso di chiedere agli invitati di non fare regali, ma di contribuire a una donazione per l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Giovanni e Giovanna si sono conosciuti a San Vincenzo a Torri; abitavano su due colli uno di fronte all'altro. Giovanni, sesto di otto fratelli, viene da una famiglia contadina dove tutti davano il proprio contributo in casa, ha la licenza media (e per l’epoca non era così poco) e ancora si ricorda la Divina Commedia a memoria. Avrebbe voluto continuare gli studi, ma il dovere lo portò a lavorare in vetreria. Anche Giovanna viene da una famiglia contadina che aveva in concessione dei terreni e dopo la scuola ha sempre lavorato nell'ambito delle confezioni.

Si sono sposati il 19 settembre 1964 a Gavena, Cerreto Guidi. Nel 1966 hanno avuto due gemelli e nel 1973 il terzo e ultimo figlio. Sempre nel ‘73 si sono trasferiti a Martignana, Montespertoli, dove sono conosciuti da tutti e dove vivono ancora. Domenica hanno festeggiato i loro 60 anni di matrimonio insieme a parenti e amici, tra cui i figli Daniele, Gabriele e Raffaele che definiscono i genitori “un esempio a cui aspirare”. Tanti auguri anche dalla nostra redazione.