Giornata del fiocchetto lilla: a Empoli un punto di ascolto per conoscere i disturbi del comportamento alimentare

Empoli (Firenze), 14 marzo 2023 – Per la giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi alimentari, che sarà celebrata domani mercoledì 15 marzo, apre anche a Empoli un punto di ascolto dedicato al complesso tema dei disturbi di alimentazione e nutrizione. Il servizio sarà rivolto in particolare al territorio dell’Empolese Valdelsa Valdera.

Si chiama “Punto e Virgola”, un nome che vuole lanciare un messaggio di speranza per incoraggiare chi sta soffrendo di queste problematiche a continuare il racconto della sua vita in un modo diverso. In grammatica, il punto e virgola si usa infatti per sospendere un discorso che non si vuole del tutto chiudere, ma proseguire seguendo un nuovo concetto, una nuova strada.

“Punto e Virgola Empoli” è aperto presso la Casa della Salute S. Andrea di Empoli, via San Mamante 44, tutti i venerdì dalle 16,30 alle 17,30 ed è gestito da un operatore dell’Unità Funzionale Disturbi Alimentari diretta dal dottor Stefano Lucarelli, con l’obiettivo di offrire un ulteriore punto di facile accesso anche per le persone non residenti nell’area metropolitana.

Il servizio è attivo da anni all’ospedale Piero Palagi di Firenze e nel 2022 ha visto l’afflusso di circa 100 utenti, tra pazienti e familiari.

L’accesso al servizio è diretto, senza prenotazione, gratuito e non è necessaria la richiesta medica. Il Punto di Ascolto è gestito in collaborazione con l’associazione Conversando, associazione di genitori di pazienti affetti da disturbi alimentari.

“Sono molto contenta per aver contribuito alla realizzazione di questo importantissimo punto di ascolto. Tutto è cominciato quando a Gambassi Terme abbiamo ritenuto fondamentale installare la panchina lilla insieme ad Alessandra Pistelli di Conversando, simbolo delle storie di coloro che hanno vissuto queste malattie in prima persona e che hanno combattuto i disturbi del comportamento alimentare insieme a professionisti e all'organizzazione di volontariato – dice l’assessora al Sociale Samanta Setteducati –. Non dimentichiamoci che questi problemi si sono acuiti durante la pandemia”.

Durante la giornata di domani saranno allestiti punti informativi anche al presidio Palagi di Firenze. Trovarli sarà semplice: basterà seguire il tracciato indicato dai palloncini color lilla.