Giglioli soddisfatta per la mozione Lega

"Esprimo soddisfazione per l’approvazione all’unanimità della mozione presentata dalla Lega che chiedeva la sospensione del pagamento dell’Imu, della Taric e delle bollette dell’acqua per le famiglie e le imprese colpite dall’inondazione di ottobre". Lo ha dichiarato Susi Giglioli, capogruppo del Carroccio, a proposito dell’ultima seduta del consiglio comunale svoltasi due giorni fa. "Nel corso dello stesso consiglio abbiamo richiesto informazioni sulle donazioni liberali a favore sempre dei soggetti colpiti dall’inondazione che il Comune ha raccolto e che ammontano a poco più di 12.900 euro – ha detto la consigliera leghista – su cui si è aspettato il sessantesimo giorno prima di procedere all’erogazione per agevolare in un contesto temporale più ampio le donazioni. L’importo sarà messo a disposizione, dopo una rilevazione della Prociv in modo forfettario per chi ne farà richiesta".