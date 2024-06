Giannì presenta la squadra: "Rinnovamento è priorità"

"Rinnovamento, competenza, spirito di squadra e di servizio: queste sono le parole d’ordine della nostra squadra di governo. Arriviamo a questo compito con emozione, serietà, umiltà e perseveranza". Sono le parole d’ordine con cui Francesca Giannì ha presentato nelle scorse ore la giunta comunale che la affiancherà durante il suo primo mandato da sindaco di Castello. E "rinnovamento" è forse la parola più evidente, perché a balzare all’occhio è la discontinuità (perlomeno in termini di nomi) con la precedente formazione della quale solo Giannì rappresenta idealmente il trait d’union. Una squadra composta tenendo bene a mente i risultati delle urne: Fabio Tinti è stato fra i più votati del Partito Democratico alla luce delle 198 preferenze riscosse ed è stato nominato vice-sindaco con deleghe a bilancio, sviluppo economico, attività produttive e commercio, società partecipate, innovazione, sport, associazionismo.

I dem saranno rappresentati anche da Marta Longaresi (che aveva ricevuto 118 preferenze alle comunali) che si occuperà di scuola, politiche giovanili, pace e cooperazione internazionale, interculturalità, memoria, pari opportunità, cultura della legalità e partecipazione. Due gli assessori in quota ’Castelfiorentino una città per vivere’: da un lato c’è Federico Nunziata (secondo più votato della lista con 76 preferenze) che sarà assessore con delega alle politiche ambientali e per la biodiversità, agricoltura, manutenzioni e decoro, attività faunistica e venatoria e politiche energetiche.

Dall’altro ecco Federica Parisi (56 preferenze) assessore con delega alle politiche sociali, politiche abitative, accessibilità, volontariato, trasporti e mobilità e personale. A completare il lotto, ecco Franco Spina: assessore a cultura, eventi, comunicazione, turismo, city brand, centro storico. Il nuovo sindaco ha infine deciso di tenere per sé le deleghe relative a politiche educative, politiche sanitarie e società della salute, urbanistica, lavori pubblici, protezione civile e sicurezza. E con il consiglio comunale fissato per le 18.30 di lunedì prossimo, la nuova legislatura è a tutti gli effetti pronta a partire.

G.F.