Gare di addestramento cani. Vetrina mondiale a ottobre

Per gli appassionati degli amici a quattro zampe, appuntamento da non perdere a Montelupo Fiorentino: dal 21 al 27 ottobre, verrà ospitato il Campionato Mondiale di Addestramento ‘Ispu’, manifestazione promossa dal Club Italiano Schnauzer & Pinscher alla quale la giunta Londi ha assegnato il patrocinio. Si tratta di una vetrina mondiale per questi cani speciali e per la stessa Montelupo, che vedrà quali location lo stadio "Carlo Castellani" ed il palazzetto dello sport "Sergio Bitossi". Il Cis&P, costituito nell’aprile 1956, ha come scopo "il miglioramento genetico, lo studio, la valorizzazione e la tutela della salute, delle razze Schnauzer e Pinscher, nelle diverse taglie e colori". Il Cis&P ha reso maggiormente capillare la propria presenza sul territorio per favorire la vita sociale dei propri aderenti ed appassionati delle razze tutelate, costituendo in tutta Italia le sezioni. Per promuovere attivamente il miglioramento dell’allevamento, il Cis&P ha introdotto nel 1996 la prova di selezione: "un approfondito esame del soggetto che richiede preventivamente, oltre all’esecuzione di alcuni esami per la salute, il superamento di una prova di lavoro".