Furto nella sede di Ludicomix. Via pc e attrezzi

EMPOLI

Furto nella sede dell’associazione Ludicomix all’interno del Palazzetto delle Esposizioni. Due televisori mancanti, mille euro in contanti, uno schermo per pc e due computer portatili sono il frutto dell’azione dei ladri, stando ad una prima ricognizione effettuata dai soci. Il furto sarebbe avvenuto nella prima mattinata di sabato. L’allarme è suonato alle 9.39 (come segnalato dai tabulati dell’allarme di sicurezza), quando qualcuno ha infranto il vetro della finestra della sede per poi aprire la porta dall’interno. "I ladri – fa notare il presidente dell’associazione Tommaso Alderighi (nella foto) – dovrebbero essere rimasti all’interno almeno una mezzora. Ad accorgersi del furto è stato uno dei soci che era andato in sede per preparare dei giochi per la serata. I malviventi hanno agito nella zona vicina al parcheggio, pertanto molto trafficata, in pieno giorno. Questo – prosegue Alderighi – ci dà la misura di quanto si sentano ‘tranquilli’ nel compiere queste azioni, indisturbati".

I ladri hanno anche sottratto coltelli e taglierini che gli associati usano per realizzare il materiale per sfilate e manifestazioni. Ludicomix organizza in città l’omonimo festival dedicato al cosplay e al mondo del gioco e dei fumetti, un evento particolarmente sentito che raduna in centro migliaia di persone. La sua attività va avanti da anni ed è considerata tra le più importanti e ricche di tutto il panorama empolese. "Da un po’ di tempo gli associati hanno paura ad andare in sede la sera proprio perché ci sono persone che infastidiscono e chiedono soldi. A breve ci dovremo spostare per il cantiere del teatro. Sicuramente ora cercheremo di accelerare il trasloco".