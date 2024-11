Cerreto Guidi, l’appello dei residenti: “Illuminate meglio la strada. Hanno già provato a rubare”

Cerreto Guidi (Firenze), 15 novembre 2024 – “Via Bellini è una zona residenziale, ma un po’ buia: abbiamo già chiesto all’amministrazione se sia possibile intervenire per potenziare l’illuminazione pubblica. Perché oltre a permettere la piena fruizione dei giardini anche nelle ore notturne, potrebbe scoraggiare in alcuni casi tentativi di furto che purtroppo continuano ad avvenire”. E’ la richiesta avanzata da una residente, Tania Rossetti, che trova concordi diversi abitanti della zona. Una strada che nei giorni scorsi è stata teatro di un tentativo di furto: due uomini sono stati visti mentre cercavano di introdursi in un’abitazione mentre una terza persona li attendeva su una jeep. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Cerreto Guidi. “Ero in casa, quando ho sentito un rumore forte, improvviso. Quando mi sono affacciata, ho visto due persone fuggire. E un altro vicino di casa mi ha detto di aver visto una donna, alla guida del mezzo sul quale sono andati via tutti – ha aggiunto – l’abitazione in questione era disabitata e i ladri probabilmente lo sapevano. In quel caso il furto non è andato a buon fine ma non è purtroppo la prima volta che si verificano episodi del genere”.

Rossetti e i residenti chiedono da un lato di ridurre le zone buie tramite un potenziamento dell’illuminazione, dall’altro un presidio più accentuato da parte delle forze dell’ordine con funzione di deterrenza. “Sappiamo che si tratta di criticità non facili da arginare completamente – ha concluso Rossetti – ma ad esempio veder passare qualche carabiniere, qualche agente della municipale o qualche poliziotto in più potrebbe scoraggiare eventuali malintenzionati”.

G.F.