Frana via del Casale. Ecco la soluzione

Un intervento complessivo da oltre un milione di euro, che dovrà portare a consolidare in via definitiva il versante già in passato interessato da frane. È stato affidato per circa 49mila euro l’incarico di redigere il progetto definitivo del primo lotto dei lavori. Questi gli ultimi sviluppi dell’operazione relativa al consolidamento del movimento franoso lungo la strada comunale di Casale, a seguito della frana del giugno 2021. Si tratta di un’area che presenta diffuse e complesse forme di erosione calanchiva, dove il terreno fortemente argilloso evidenzia solchi che si formano internamente e che si accentuano rapidamente, allungandosi, moltiplicandosi e ramificandosi. In passato, l’amministrazione comunale era più volte intervenuta realizzando tratti di gabbionate nei punti in cui il calanco si avvicinava maggiormente alla viabilità pubblica, prevedendo in aggiunta interventi di regimazione idraulica superficiale ed opere connesse. L’ultimo evento franoso dello scorso biennio ha però indotto la giunta a dare mandato di realizzare uno studio di fattibilità in previsione di un’operazione da 1.200.000 euro complessivi. E nei primi mesi del 2024 dovrebbe essere presentato ed approvato il progetto relativo alla prima parte dell’opera.