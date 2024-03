Fralex è medaglia d’argento per la sostenibilità

Medaglia d’argento per la sostenibilità. È il riconoscimento ottenuto da Fralex, azienda di Capraia e Limite leader in Italia e in Europa nella produzione di nastri adesivi. Si tratta di una certificazione sulle performance di sostenibilità delle aziende elaborato da EcoVadis, ente internazionale specializzato nel fornire valutazioni di impatto ambientale con una rete globale di oltre 130mila aziende valutate. Per il 2024 Fralex rientra nel 15 per cento delle migliori aziende valutate da uno specifico team di esperti internazionali che dividono il risultato in ’medaglie’, da una scala di nessuna passando per bronzo, argento, oro e platino.

Solo il 15 per cento delle aziende valutate riesce a ottenere la medaglia d’argento. Ecco perché la medaglia d’argento rappresenta un grande traguardo per Fralex. "Siamo orgogliosi che le nostre performance di sostenibilità sociale e ambientale siano state premiate da uno dei più rinomati provider di rating della eco-sostenibilità aziendale", afferma Alessio Capaccioli, manager che si occupa di qualità, sicurezza e ambiente per l’azienda di Capraia e Limite. "Fralex – continua Capaccioli – vuole fare la propria parte nella costruzione di un futuro migliore e questo riconoscimento è un’ulteriore pietra miliare nel nostro impegno costante a favore della promozione e protezione dei diritti umani, della tutela dell’ambiente e dell’etica del business". Mac Autoadesivi, nata nel 1994 come integrazione verticale di Fralex, sotto la guida degli attuali soci azionisti Antonella Capaccioli e Carlo Gigante, aveva presentato lo scorso maggio in Germania un prodotto innovativo, ancora più ecologico. Si tratta di un nastro adesivo a base acqua senza solventi fornito con carta certificata ‘Fsc’, ovvero proveniente da fonti controllate e gestite in maniera responsabile, oltre che certificato dal laboratorio tedesco ‘Ingede’ come riciclabile con la carta sulla quale è applicato.

A fine gennaio il sindaco metropolitano Dario Nardella, durante una visita istituzionale nel Comune di Capraia e Limite, aveva fatto tappa anche alla Fralex, con i sindaci Alessandro Giunti e Paolo Masetti. "Mostrare al sindaco di Firenze le varie fasi di produzione dei nostri nastri adesivi e il nostro mercato internazionale – conclude Capaccioli –, ha rappresentato per noi un momento significativo che testimonia il forte legame che abbiamo con la realtà locale". E adesso un nuovo riconoscimento che proietta l’azienda sempre di più in un futuro sostenibile e rispettoso dell’ambiente.