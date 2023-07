Tir perde carico in FiPiLi, traffico in tilt in direzione mare

Empoli, 25 luglio 2023 – Caos in FiPiLi per un tir in avaria che ha perso il carico. È successo tra Empoli e San Miniato in direzione mare. Il carico perso dal mezzo pesante è costituito da bobine di alluminio.

Il tratto è stato temporaneamente chiuso in direzione mare. Istituita l’uscita obbligatoria a Empoli ovest. Traffico andato in tilt, con code fino a sei chilometri.

Sul posto sono interventi la polizia municipale e i soccorsi stradali.