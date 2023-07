Contromano in FiPiLi, il bilancio dell’incidente: in rianimazione la coppia di anziani finita in senso opposto

Empoli, 28 luglio 2023 – Tre feriti, di cui uno in gravi condizioni (ma non in pericolo di vita), e forti ripercussioni sul traffico, è il bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina in Fi-Pi-Li. Poco prima delle ore 6, infatti, un automobile ha imboccato la strada di grande comunicazione in senso opposto a quello di marcia sulla corsia in direzione mare, andando a scontrarsi frontalmente con un altro veicolo, che dal capoluogo stava invece procedendo ’regolarmente’ verso Pisa-Livorno.

L’impatto, avvenuto tra gli svincoli di Empoli ed Empoli Ovest, è stato violento con gli occupanti della vettura in contro mano che hanno avuto la peggio. L’uomo di 83 anni che era alla guida è quello che fin da subito ha destato le maggiori preoccupazioni, a causa di un forte trauma toracico e di una frattura al femore. Meno gravi, ma comunque importanti, le ferite riportate dalla moglie 78enne che gli sedeva accanto. La donna si è infatti rotta delle costole ed è stata trasportata insieme al marito al pronto soccorso dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, dove entrambi sono stati portati subito in rianimazione. La donna soprattutto per una questione di monitoraggio, vista l’età comunque avanzata, l’uomo per le sue gravi condizioni anche se, ripetiamo, nessuno dei due rischia la vita.

Per quanto riguarda il conducente dell’altro mezzo, un uomo di 52 anni, con cui l’auto entrata in controsenso in Fi-Pi-Li si è scontrata frontalmente, ha riportato a sua volta un trauma toracico con i soccorritori giunti nel luogo del sinistro che lo hanno trasportato al pronto soccorso di Empoli. Sul posto sono intervenute le auto-mediche delle Pubbliche Assistenze riunite Empoli e Castelfiorentino, della Pubblica Assistenza di Montelupo e della Misericordia di San Miniato oltre alla Polizia Stradale per i rilievi del caso, mezzi Global Service S.G.C. Fi-Pi-Li e ad una squadra dei Vigili del Fuoco di Empoli. L’intervento dei pompieri si è reso necessario per estrarre i due coniugi dalla loro vettura. In fase di accertamento le dinamiche precise dello scontro, ma è più che plausibile che l’auto in marcia in direzione mare si sia ritrovata di fronte all’ultimo momento la vettura entrata in contro mano sulla ’superstrada’, probabilmente imboccando dal lato sbagliato lo svincolo di Empoli Ovest, senza poter far nulla per evitarla.

Per permettere le varie operazioni di soccorso è stato chiuso per due ore il tratto tra gli svincoli di Empoli Est ed Empoli, con la normale circolazione che è stata ripristinata quindi soltanto intorno alle ore 8. Enormi, come è facile intuire, i disagi per tutti coloro che si sono trovati a percorrere la Fi-Pi-Li in quel lasso di tempo, costretti ad incolonnarsi in code che hanno raggiunto i cinque chilometri di lunghezza. L’ennesimo episodio che, per fortuna non ha avuto tragiche conseguenze per le tre persone coinvolte, ma che ha mandato in tilt il traffico su un arteria che continua ad essere per i ’dannati della Fi-Pi-Li’ (il gruppo nato sui social per tenersi aggiornati sulla viabilità della strada di grande comunicazione) un vero e proprio supplizio tra lavori ed incidenti che ormai sono all’ordine del giorno.