Festa per il restauro del campanile

Per la città si tratta sicuramente di un giorno importante, carico di significati, di storia, di tradizione e di fede. Oggi, infatti, le campane suoneranno a festa, alle 11 in Piazza La Vergine. In occasione dei festeggiamenti dedicati a San Teofilo Da Corte, promossi dalla Contrada Porta Raimonda e dalla parrocchia della Chiesa Collegiata di Fucecchio (in programma dal 27 al 30 ottobre) – guidata da monsignor Andrea Cristiani – sarà presentato il restauro del campanile della Chiesa della Vergine, patrimonio artistico della Città di Fucecchio. La presentazione sarà curata da Gabriele Nannetti, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del ministero della cultura.

Parteciperanno il sindaco Alessio Spinelli, il vicesindaco Emma Donnini, l’assessore alle Politiche sociali Emiliano Lazzeretti, il presidente della contrada Porta Raimonda Marco Mancini e l’arciprete della chiesa Collegiata monsignor Andrea Cristiani. Sarà l’occasione per conoscere il percorso che ha permesso di realizzare l’intervento conservativo sul campanile, uno degli elementi simbolo del complesso della Vergine che comprende la chiesa, il convento e il bellissimo chiostro. La chiesa e il convento della Vergine furono edificati agli inizi del Seicento nel luogo detto ”alle Cinque Vie”, all’incrocio di importanti strade di comunicazione (oggi Piazza La Vergine). Qui esisteva da tempo un piccolo oratorio dove si era costituita la “Compagnia della carità”, confraternita devota alla Vergine ed alla sua immagine.