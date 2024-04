Festa dell’Unicorno in musica. Prime anticipazioni e curiosità. Ecco i Meganoidi in concerto

Un programma che sta componendosi giorno dopo giorno. E proprio nelle scorse ore, gli organizzatori hanno annunciato la presenza dei Meganoidi: la band genovese si esibirà a Vinci il prossimo 28 luglio, spalleggiata da Fattore Rurale e Mondocane. Questi gli ultimi ospiti (in ordine cronologico) annunciati dall’organizzazione della "Festa dell’Unicorno", a circa tre mesi dall’inizio della rassegna. La versione 2024 dell’evento che ogni anno richiama a Vinci centinaia di appassionati del genere fantasy (e non solo) sarà particolare, perché si tratta della diciottesima edizione.

La manifestazione prenderà il via venerdì 26 luglio, per chiudersi la domenica dopo tre giorni di eventi fra musica, "cosplayers", dibattiti e divertimento. Sono già stati annunciati i primi appuntamenti, partendo dall’"Armata dell’Unicorno": nella serata d’apertura, dalle 19.15 in poi, per le vie del borgo si concretizzerà la parata dei figuranti in costume.

Decine gli appassionati di manga, anime e cartoni animati che avranno la possibilità di sfilare indossando i panni dei loro personaggi preferiti. Il giorno successivo sarà poi uno di quelli consacrati ai concerti, visto che nell’Anfiteatro del Bardo, ci sarà il concerto della band metal Rhapsody of Fire. Per arrivare come detto all’esibizione dei Meganoidi, che con tutta probabilità chiuderà la rassegna: il gruppo musicale ligure è impegnato nel tour che celebra il ventennale del loro brano di punta, "Zeta Reticoli".

E il "Brucia ancora tour" farà quindi tappa sul palco principale di Vinci. Per quel che concerne la festa in generale, è già possibile acquistare online i biglietti in prevendita, sulla piattaforma Boxoffice Toscana. Il calendario definitivo della rassegna sarà quindi ufficializzato nei prossimi giorni, ma il conto alla rovescia è di fatto già partito.