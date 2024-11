Federico Giuntoli ha inaugurato l’anno della Scuola diocesana

Il professor Federico Giuntoli, presbitero della Diocesi di Pescia e di recente nominato Consultore del Dicastero per la dottrina della fede, ha aperto l’anno accademico della Scuola diocesana di formazione teologica di Pistoia, che riguarda anche le comunità di Vinci e di Capraia e Limite. La prolusione ha proposto una riflessione dal titolo "La speranza escatologica nell’Antico e nel Nuovo Testamento". Un tema in linea con il prossimo Anno Santo 2025. La Scuola diocesana di formazione teologica si configura tradizionalmente come un ciclo di studi triennale con obbligo di frequenza, esami per ogni disciplina, tesina e diploma finale. Ogni anno la Scuola propone poi un corso di approfondimento. Quest’anno il corso di approfondimento toccherà il tema "I classici della teologia". La scuola offre inoltre alcuni corsi complementari: "Prenderla con filosofia V serie. Filosofia, politica e società" e "Introduzione al greco biblico" a cura di Edi Natali, nonché "Approfondire l’ecumenismo, con una lezione sul Simbolo della Chiesa indivisa" a cura di don Roberto Breschi.

Andrea Ciappi