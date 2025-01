Fabio Calugi chiamato al timone di Fratelli d’Italia sul territorio

FUCECCHIOIl nuovo coordinatore del gruppo fucecchiese di Fratelli d’Italia è il consigliere Fabio Calugi. La designazione è avvenuta all’unanimità al congresso dei giorni scorsi dopo un interessante confronto con il nutrito gruppo dei tesserati fucecchiesi; confronto a cui hanno partecipato, come ospiti, anche il portavoce Fdi dell’Empolese-Valdelsa, Federico Pavese e il capogruppo di forza Italia Simone Testai. Calugi ex-An e già consigliere e vicepresidente del consiglio in quota Pdl (2009-2014), dopo la rielezione alle ultime amministrative del giugno scorso (dove è stato il più votato sul fronte del centrodetstra con 301 preferenze) subentra a Vittorio Picchianti, ex candidato sindaco ed attuale capogruppo del partito a Fucecchio. Il nuovo coordinatore sarà accompagnato da una squadra rappresentativa di tutte le varie componenti del partito, composta dai consiglieri comunali Vittorio Picchianti, Valentina Carmignani e Greta Costagli e dalle new entry Paolo Lastrucci, Alessio Pacini e Luca Maltinti.