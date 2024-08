Estate in città. Sagre e cinema in attesa del Beat

EMPOLI

Ferragosto è passato, ma chi l’ha detto che l’estate è agli sgoccioli? Scorre veloce la programmazione degli eventi all’aperto a Empoli. Dalle frazioni al parco urbano, il calendario è ricco di appuntamenti per tutti i gusti. Mentre vanno avanti le proiezioni del ‘Cinema sotto le stelle’ in tour tra Avane, Sant’Andrea e Cascine, si alza il sipario stasera sulla sagra del bombolone di Casenuove, serate ‘golose’ accompagnate da intrattenimento musicale e spettacoli. È ancora estate al Green Bar di Serravalle dove il mercoledì e il venerdì si può partecipare all’aperitivo musicale a partire dalle 19. E poi il "re" degli eventi della stagione estiva, il Beat Festival. Otto serate dal tramonto alla notte, molte conferme, ma anche diverse novità per l’edizione che segna il decennale del Festival. Si contano i giorni che mancano al grande evento: il Beat ha i motori già caldi e il parco di Serravalle è pronto a far divertire giovani e famiglie. La prima parte della manifestazione si svolgerà da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre, mentre la seconda partirà da mercoledì 4 a sabato 7 settembre. Dai Marlene Kuntz a Fulminacci, da Ensi & Nerone a Gio Evan, e poi il Teenage Dream Party, la notte dedicata a Nostalgia 90 e molto altro ancora. Per la prima volta nei giorni della kermesse un’iniziativa che legherà ancora di più il Beat alla città.

Con i biglietti dei concerti infatti si potrà usufruire di uno sconto all’ingresso per le visite al Museo del Vetro e al Museo della Collegiata. Presentando il ticket del Beat si potrà entrare al Muve con 3 euro anziché 5. Mentre il biglietto cumulativo Muve + Museo della Collegiata sarà scontato a 6 euro, anziché 8 per chi ha acquistato i tagliandi della kermesse. Non solo. In quei giorni sarà presente lo stand dell’Hub for Young presidiato dalle 19 alle 22 dagli operatori a disposizione per dare tutte le informazioni sulle attività dedicate ai giovani. Al photo-booth del gazebo ci si potrà fermare per uno scatto ricordo della serata. Chi vorrà, potrà esprimere la propria opinione sulle opportunità rivolte ai giovani in città, contribuendo ad una costruzione partecipata delle prossime politiche giovanili.