Esigenze, difficoltà e urgenze delle nuove generazioni. Un questionario anonimo raccoglie i loro suggerimenti

C’è tempo fino al prossimo 30 gennaio (scrivendo per info all’indirizzo mail [email protected] o chiamando lo 0571.917655) per partecipare all’indagine conoscitiva promossa dal Comune di Montelupo con l’obiettivo di esplorare il mondo dei giovani del territorio. L’indagine è stata progettata attraverso un ascolto diretto dei giovani e degli adulti del territorio, utilizzando strumenti diversificati come gruppi di lavoro, laboratori, interviste, osservazione sul campo e questionari digitali per creare occasioni di incontro e confronto diretto. "In un contesto in costante cambiamento, riteniamo fondamentale utilizzare strumenti di ascolto – ha commentato l’assessore alle politiche giovanili Aglaia Viviani - raccogliendo dati e spunti preziosi per progettare interventi e iniziative che rispondono alle reali esigenze dei giovani".