"Empoli: Uno show per i ragazzi di Cerbaiola al Teatro Il Momento" Sabato 14 ottobre, al Teatro Il Momento di Empoli, la compagnia teatrale La Gioconda porterà in scena lo spettacolo "Non mi dire te l'ho detto" per raccogliere fondi da destinare all'acquisto di un pulmino per l'accompagnamento dei disabili. Una serata di risate per contribuire alla beneficenza.