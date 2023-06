Empoli si prepara al futuro, car, bike e monopattini elettrici per una mobilità sostenibile

EMPOLI

Oltre alla richiesta di parcheggi per disabili e stalli rosa, l’attenzione di Empoli in Azione si sposta anche sul futuro della mobilità in città. Al momento Empoli prevede soltanto un servizio di car sharing, realizzato da qualche anno in collaborazione con alcune aziende del territorio, ma non è escluso che un domani possa contemplare l’utilizzo di biciclette o monopattini come avviene ormai da anni in alcuni capoluoghi della regione. "In un futuro oramai prossimo – spiega il coordinatore di Azione Luca Ferrara – altre forme di mobilità si affacceranno e diverranno man man sempre più diffuse: oltre alle auto elettriche con le relative colonnine di ricarica ci sono il car e bike sharing, un utilizzo sempre maggiore di monopattini elettrici, tutte opportunità di una maggiore mobilità sostenibile che dovranno trovare spazi adeguati di sosta". La richiesta all’amministrazione è di un’attenzione particolare negli spazi che dovranno essere garantiti agli utilizzatori di questi mezzi.

"Queste trasformazioni riguarderanno anche la logistica che, come da programmi europei per la riduzione dell’inquinamento, dovranno vedere sempre più l’impiego di mezzi elettrici o con trazione non dipendenti da idrocarburi, soprattutto all’interno dei centri abitati. Così come la mobilità nel futuro dovrà essere sempre più green anche la sosta dovrà essere sempre più rispettosa dell’ambiente. Questa è la sfida che ci aspetta nel futuro", conclude Ferrara.