Empoli, pubblicata graduatoria definitiva per nidi d'infanzia, scadenza rinuncia posti 12 luglio

Pubblicata sul sito del Comune la graduatoria definitiva, per le fasce d’età piccoli, per l’ammissione ai nidi d’infanzia, le assegnazioni e la lista di attesa ai nidi d’infanziaCentro Zerosei comunali per il prossimo anno educativo. C’è tempo fino a domani per presentare un’eventuale rinuncia al posto assegnato che andrà redatta in forma scritta, con la firma di entrambi i genitori e con allegati alla mail i documenti di identità o permesso di soggiorno. Il tutto deve essere indirizzato al servizio educativo all’Infanzia all’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure al protocollo del Comune di Empoli all’indirizzo mail [email protected]

Per mercoledì 12 luglio alle 18 è convocata intanto la riunione con i genitori dei bambini neo iscritti al nido di ammissione. È possibile anche usufruire di agevolazioni Isee sul pagamento della tariffa in base ai criteri vigenti stabiliti dalle norme per l’iscrizione. In questo caso è necessario inviare l’autocertificazione Isee entro il 30 giugno all’ufficio Servizio educativo all’infanzia. Il modello per l’autocertificazione Isee è scaricabile dal sito web del Comune di Empoli, comune.empoli.fi.it.