Empoli FC, Progetto di Ampliamento del Centro Sportivo Pronto per l'Approvazione

Sul piatto non c’è solo il restyling dello stadio Castellani, ma anche l’ampliamento del centro sportivo di Monteboro, per il quale il progetto è già pronto e manca solo l’approvazione della variante urbanistica da parte dell’amministrazione comunale. In merito, dopo il secondo incontro di ieri sera al Palazzo delle Esposizioni, l’ultima tappa di informazioni e coinvolgimento dei cittadini si terrà il 20 luglio a La Vela Margherita Hack di Avane. Un percorso al termine del quale non dovrebbero esserci particolari problemi all’approvazione da parte del Comune, con conseguente possibilità dell’Empoli Fc di iniziare subito i lavori.

Un intervento che, di fatto, raddoppierà la superficie attualmente utilizzata del centro sportivo, grazie all’utilizzo di terreni già di proprietà della società del presidente Corsi, ma di cui va modificata la destinazione d’uso, che attualmente è agricola.

Nella fattispecie saranno realizzati altri tre campi da calcio, più un centro medico ed una palestra, oltre a nuovi spogliatoi e al rifacimento di quelli già esistenti senza dimenticare la messa in cantiere di un altro parcheggio. Lavori che andrebbero quindi ad arricchire il patrimonio della società, la quale necessità di strutture all’avanguardia per mantenersi ad alto livello.