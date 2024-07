Empoli, arriva Esposito. Ultime mosse per Viti

di Simone Cioni

Eccolo il primo colpo dell’era Gemmi. Sebastiano Esposito è un nuovo calciatore dell’Empoli. Ventisei anni dopo, quindi, il cognome Esposito torna su una maglia azzurra. Era il 16 maggio del 1998, infatti, quando Carmine Esposito, indimenticato idolo azzurro con 42 gol in 94 partite tra Serie C, B e A, disputava la sua ultima partita con l’Empoli prima di passare alla Fiorentina. Portare questo nome al Carlo Castellani-Computer Gross Arena avrà un certo peso, ma la società del presidente Fabrizio Corsi può essere l’ambiente ideale per permettere al talentuoso attaccante dell’Inter di mostrare fino in fondo tutte le proprie qualità. La formula è un prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Oggi Esposito partirà quindi insieme ai suoi nuovi compagni per il ritiro di Bressanone fino a venerdì 26 luglio. Direttamente in Alto Adige si aggregheranno invece Lorenzo Colombo e Devis Vasquez del Milan. Per quest’ultimo, portiere colombiano classe 1998 reduce da un esperienza in serie B inglese e italiana con Sheffield Wednesday e Ascoli, manca solo l’ufficialità (arriverà in prestito con diritto di riscatto). L’attaccante ex Lecce e Monza dovrebbe invece giungere alla corte di D’Aversa in prestito secco. Nelle ultime ore si sarebbe inserito il Torino, ma l’Empoli resta in vantaggio ed entro la fine di questa settimana chiuderà anche questa operazione.

Vicina poi la fumata bianca per il ritorno del giovane difensore centrale Mattia Viti: dopo aver raggiunto il pieno accordo con il giocatore, infatti, il diesse Gemmi è ai dettagli pure con il Nizza. Anche in questo caso si parla di un prestito con diritto di riscatto. Potrebbe invece allontanarsi Manuel De Luca. Nella corsa all’attaccante della Sampdoria, che potrebbe invece essere la prossima destinazione del giovane difensore azzurro Gabriele Guarino, per il quale era stato provato ad imbastire uno scambio con Nicolas Haas, è arrivato il sorpasso della Cremonese pronta a mettere sul piatto 1,5 milioni di euro. Si potrebbe leggere in quest’ottica quindi l’interessamento azzurro per l’attaccante esterno Rigoberto Rivas (‘98), un passato in Italia con Inter Primavera, Prato e soprattutto Reggina, attualmente in Turchia all’Hatayspor dove ha segnato 5 reti in 29 gare. Infine, l’Empoli ha messo gli occhi anche sul jolly difensivo classe 2001 Fabio Ponsi (esterno destro che può essere schierato anche a sinistra o come braccetto in una linea a tre), scuola Fiorentina ed originario di Pietrasanta, che ha giocato le ultime due stagioni di B con il Modena.