Ecco "Me lo porto a casa". Per non sprecare il cibo

Ambiente ed ecosostenibilità. La mensa scolastica di Fucecchio gioca un’altra. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi in tema di riduzione degli scarti alimentari, infatti, parte l’iniziativa "Me lo porto a casa", che prevede la distribuzione, ad ogni bambino della scuola dell’infanzia e delle scuole primarie del Comune di Fucecchio, di una “family bag”, ovvero una shopper in cotone riciclato attraverso la quale i bambini potranno portare a casa la frutta o il pane non consumati a scuola. La “family bag” vuole essere un impulso anche per le famiglie alla consumazione corretta, al riciclo e alla comprensione del ruolo fondamentale che ciascuno di noi gioca in questa fase così delicata della nostra epoca.

L’educazione alimentare è una priorità nelle scelte del Comune di Fucecchio, così come la lotta allo spreco alimentare. Nella mensa scolastica le prenotazioni dei pasti avvengono in numero quotidianamente rilevato per evitare sovrapproduzioni e lo scarto alimentare del non mangiato viene costantemente monitorato. "Intervenire sugli scarti alimentari non è una scelta ma un principio guida del nostro agire – spiega Lorenzo Calucci, amministratore unico della Fucecchio servizi –. Nulla si butta, tutto si ricicla in altre preparazioni".