Ecco la squadra di Qazimi: nel programma lavoro e sicurezza

Paolo Clementi, Sauro Pettinari, Giovanni Casule, Stefania Luchetti, Monica Corti, Francesca Tuci Paoletti, Giuseppe Silvestro, Giovanna Ferone, Stefano Pupilli, Salvatore Raso, Miranda Sharavolli, Chiara Zenunaj, Francesca Silvestro, Flor S Puentes e Vincenzo Gargiulo.

Sono i candidati al consiglio comunale che sosterranno la corsa del candidato sindaco Johnny Qazimi, a rappresentare la lista civica "Castellani per il Cambiamento". Nato in Albania nel 1998 e cresciuto a Castelfiorentino (dove vive ormai dal 2000) Qazimi guida una formazione di esponenti della società civile che comprende impiegati, liberi professionisti, studenti e pensionati. Tre i capisaldi del programma: sicurezza, politiche per il lavoro e per la famiglia e sviluppo economico.

"Siamo un movimento civico anti-casta e anti-sistema – ha più volte ribadito il diretto interessato a tal proposito, con un passato nei Giovani Democratici – siamo contrari all’Unione dei Comuni, perché sotto diversi aspetti penalizza le singole realtà comunali. Pensiamo poi alla sicurezza: la stazione è teatro di spaccio ed episodi di degrado, serve uno sforzo ulteriore sotto il profilo della videosorveglianza. Se non un presidio delle forze dell’ordine". Qazimi se la vedrà com’è noto con altri cinque concorrenti: Francesca Giannì per la coalizione di centrosinistra, Susi Giglioli per la coalizione di centrodestra, Fabrizio Macchi per il Movimento 5 Stelle e Alleanza Europa Verde e Stefano Burgassi per Castelfiorentino di tutti. Manca sempre meno all’appuntamento elettorale dei prossimi 8 e 9 giugno: il conto alla rovescia è già partito e la corsa elettorale è ormai entrata nella fase decisiva.