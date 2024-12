Ecco la pista d’atletica . La corsa di Lambruschini inaugura il nuovo impianto

Alla fine è arrivata. Attesa e importante per Fucecchio e per il mondo dello sport. Una nuova pista di atletica è finalmente a disposizione di tutti quei giovani atleti che sognano di ripercorrere le orme del fucecchiese Alessandro Lambruschini, campione europeo 3000 siepi a Helsinki (1994) e medaglia di bronzo alle olimpiadi di Atlanta (1996), che ieri mattina non poteva mancare all’inaugurazione della nuova infrastruttura dello stadio comunale Filippo Corsini. Un’opera importante, appunto, soprattutto per la società locale, l’Atletica Fucecchio, dal costo complessivo di oltre 600mila euro e resa grazie a un finanziamento regionale di 560mila euro.

All’inaugurazione, tenuta alla presenza di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, di Emma Donnini, sindaca di Fucecchio, di Fabio Gargani, vice sindaco e assessore allo sport, e degli assessori Sabrina Mazzei e Emiliano Lazzeretti, sono intervenuti molti volti noti delle istituzioni e dello sport. Oltre ad Alessandro Lambruschini, presenti infatti il senatore Dario Parrini, il fisioterapista della nazionale di atletica leggera Maurizio Menichetti, Ivano Libraschi, presidente dell’Atletica Fucecchio, Simone Pellegrini e Giada Nocciolini, allenatori e fondatori dell’Atletica Fucecchio, Alessandro Alberti, presidente regionale uscente Fidal, Fabio Mariotti, nuovo presidente regionale Fidal, Simone Cardullo, presidente regionale Coni, Antonio Bottai, presidente Uisp Zona del Cuoio, Giovanni Carniani, presidente provinciale Ansmes, Lia Bellucci, responsabile regionale gruppo giudici di gara, Massimo Cecconi, medico e autore di un libro sulla storia dell’atletica a Fucecchio. Prima degli interventi degli ospiti e del taglio del nastro, la cerimonia è stata aperta da un giro di pista che Alessandro Lambruschini ha percorso insieme a una numerosa rappresentanza di alunni delle scuole primarie Pascoli e Carducci di Fucecchio. L’operazione aveva preso avvio lo scorso anno e, dopo l’inizio delle opere, ci fu il sopralluogo del presidente Eugenio Giani insieme al sindaco Alessio Spinelli, la vicesindaca Emma Donnini e ai rappresentanti delle associazioni sportive fucecchiesi.

I lavori sono proseguiti serrati ma hanno dovuto fare i conti con una sospensione di 34 giorni scattata nel dicembre scorso. Fu il maltempo la causa: tant’è che i lavori furono consegnati il 30 novembre disponendone l’esecuzione anticipata, ma poi il 6 dicembre giocoforza, sotto le intemperie, venne deciso di sospendere l’esecuzione. Un ritardo che ha pesato di settimane sulla tabella di marcia. Ma ora la pista è realtà.