Ecco ’Due dozzine di rose scarlatte’

CASTELFIORENTINO

Sarà un classico della commedia degli equivoci ad essere portato in scena stasera alle 21.30 al Gat Teatro di Castelnuovo d’Elsa, in occasione della seconda data del cartellone di dicembre. “Due dozzine di rose scarlatte“ di Aldo de Benedetti è infatti un intramontabile successo di umorismo raffinato e di sensualità galante e discreta, una di quelle piéce argute ed eleganti in cui il gioco delle coppie si mostra come un imprescindibile motore narrativo, un testo umoristico e brillante che funziona da più di settant’anni e che è uno dei più rappresentati in Italia. La trama racconta di un matrimonio fin troppo fedele, in cui la moglie - forse trascurata - comincia a sentire la voglia di evasione e organizza un viaggio da sola. Il marito - complice l’amico avvocato - ne approfitta per tentare di avvicinare una bella contessa inviando due dozzine di rose scarlatte con lo pseudonimo “mistero”. Ma il mazzo per errore arriverà alla moglie. Da questo equivoco si sviluppa una storia parallela sul desiderio e la necessità di sognare, un percorso iniziatico che ci fa riflettere sorridendo sulle nostre debolezze. La regia è affidata a Nicola Pannocchi, mentre sul palco si muoveranno gli attori Alessio Burchi, Giuseppe Marazia, Martina Ercoli e Romina Catoni.