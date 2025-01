Ecco dove andare a vivere in affitto. Empoli è la preferita, non la più cara. A sorpresa, Certaldo costa di più

Più rarefatto e meno dettagliato rispetto a quello delle valutazioni immobiliari vere e proprie appare invece il quadro degli affitti, se non altro perché a quanto pare l’analisi di Idealista prende sotto questo profilo specifico in considerazione esclusivamente le realtà comunali maggiormente popolate. La certezza è che il canone d’affitto medio richiesto nei Comuni dell’Empolese Valdelsa (ove rilevato) è apparso decisamente inferiore a quello mediamente richiesto nell’area metropolitana fiorentina, considerando che quest’ultimo valore si è attestato lo scorso mese sui 18,6 euro al metro quadrato (ed è calato dell’1,7% rispetto allo scorso novembre, nonostante la crescita dell’1,1% rispetto al dicembre del 2023).

Su questo piano, quindi, la situazione che le statistiche del portale immobiliare in questione descrivono con maggior perizia di particolari e dettagli è senza dubbio quella di Empoli, che presenta un quadro ambivalente: chi è intenzionato a prendere casa in affitto sul territorio comunale empolese dovrà innanzitutto tener conto della valutazione media di 12,2 euro al metro quadrato rilevata il mese scorso. Su queste basi quindi, il potenziale inquilino spenderebbe il 2,2% in meno rispetto a quanto avrebbe speso anche solo lo scorso novembre, ma ben il 7,3% in più rispetto al dicembre del 2023. Anche se a riequilibrare in parte la situazione c’è il raffronto fra i 12,2 euro sopracitati ed il valore registrato lo scorso settembre, quando una persona interessata a trasferirsi ad Empoli in affitto avrebbe speso il 2,5% in più.

E’ poi possibile, prendendo come riferimento le ultime statistiche di Idealista, ricavare in linea di massima la valutazione media dei Comuni dell’Unione con popolazione superiore ai 15mila abitanti: con queste premesse l’ultima valutazione relativa a Certaldo in termini cronologici si attesterebbe sui 13,2 euro circa al metro quadrato, mentre Fucecchio farebbe registrare un valore medio pari a 10,4 euro per metro quadro e Castelfiorentino un 9,70 euro. Non sono invece state comunicate da Idealista le valutazioni di Capraia e Limite, Vinci, Cerreto Guidi, Montelupo, Montespertoli, Gambassi e Montaione.

Giovanni Fiorentino