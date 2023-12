"È tutto qui". Frammenti di vita in una stanza

EMPOLI

L’appuntamento è per le 21.30 di domani. Su il sipario del teatro comunale Regina Margherita di Maricalla, va in scena la prosa. Si chiama "È tutto qui" lo spettacolo prodotto da Teatro Riflesso. Una semplice stanza diventa teatro di molteplici storie che sembrano correre su binari paralleli, ma che fanno tutte parte di quel grande universo che sono le relazioni umane. Tanti personaggi si alternano portando sul palco frammenti della loro vita. Vite a volte divertenti, assurde o persino angoscianti. Del resto è tutto qui, ma c’è molto da raccontare. La formula proposta è quella di spettacolo e apericena in collaborazione con "La Botteguccia di Marcialla" (su prenotazione allo 055 8074348 o scrivendo a [email protected]). Prosegue così, a Certaldo, la stagione 2023-2024 di Marcialla, che fino a maggio metterà in cartellone una trentina di proposte tra teatro ragazzi, popolare toscano e vernacolo, senza trascurare il jazz con degustazioni di vino e musica. Una stagione giunta ai venti anni di vita, che coincidono con i venti anni dalla ristrutturazione del Teatro e che verrà accompagnata dallo slogan "20 anni al servizio della cultura, per un mondo migliore!". L’attenzione verso lo spettatore è sempre al primo posto e il pubblico è al centro di tutto. La rassegna di Marcialla non dimentica mai di mettere in carnet proposte di nicchia per appassionati di prosa e musica, ma in generale è una stagione per tutti, firmata da una direzione artistica congiunta attenta alla qualità e che guarda soprattutto alle famiglie con appuntamenti per tutte le età e per tutti i gusti.

"Le porte del Regina Margherita hanno riaperto con la nuova stagione teatrale - spiega il presidente dell’associazione culturale Marcialla, Damiano Masini – Mettiamo in campo nuovamente un ricco palinsesto che comprende spettacoli di grande rilievo, dalla prosa al teatro di figura, teatro popolare toscano, concerti jazz, nuove produzioni teatrali, teatro a km 0 e numerosi altri eventi. Vent’anni di teatro ma soprattutto vent’anni di volontariato, grazie al quale il Regina Margherita è diventato uno dei teatri più attivi e produttivi del nostro territorio". Non c’è che da sedersi e godersi lo spettacolo.