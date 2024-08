È tempo di lavori per il ponte sul Vincio. E cambia la viabilità

Ieri hanno preso il via le operazioni di consolidamento del ponte sul Vincio, necessarie dopo l’alluvione che lo scorso novembre ha colpito duramente parte del territorio comunale (Stabbia in primis). Per tutta la durata del cantiere, ossia fino alla metà del prossimo mese, il restringimento della carreggiata sulla Sp31 Traversa di Cerreto porterà a una serie di modifiche alla circolazione: è stato istituito un senso unico alternato con limite di velocità. Lo ha fatto sapere la Città Metropolitana, specificando come la modifica riguardi la provinciale dal km 5+950 al Km 6+200. Il Comune di Cerreto ha del resto fatto sapere che si tratta di un intervento portato avanti dalla Metrocittà, necessario e funzionale alla luce dell’evento atmosferico dello scorso autunno. Una prima tranche di lavori partita il mese scorso aveva portato alla chiusura in entrambi i sensi di marcia di quel tratto della Traversa di Cerreto, per una decisione che aveva creato qualche malumore fra gli automobilisti. Tratto che adesso, con il prosieguo dei lavori, è stato parzialmente in riaperto con senso unico alternato e limite di velocità a 30 km/h. Il provvedimento rimarrà in vigore fino al 14 settembre.