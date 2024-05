E domenica la sfida dei ragazzi. Tra sfilata e giochi medievali

Ai piccoli contradaioli, l’onore di dare il via ai festeggiamenti. Si entra nel vivo della settimana paliesca, domenica, con il ’Palio in Gioco 2024’. Un appuntamento di fuoco per i ragazzi che sentono forte il senso di appartenenza alle tradizioni. Si comincia alle 10,30 con la sfilata dei bambini per le vie del centro di Fucecchio. In testa l’acclamato Labarino, che le 12 contrade si contenderanno a suon di giochi medievali. L’opera è un vero e proprio puzzle di idee, il frutto del lavoro dei ragazzi e delle ragazze dell’istituto comprensivo Montanelli-Petrarca di Fucecchio con la collaborazione della scuola moda dell’istituto Checchi.

Alle studentesse delle superiori, il compito di confezionare il Labarino, foderarlo e rifinirlo con cuciture e passamaneria mentre i più piccoli delle prime medie hanno realizzato i bozzetti ispirandosi alle ’Meraviglie di Fucecchio’. Tra i disegni realizzati sono stati scelti quelli di Sara Daddi, Emanuele Del Priore, Eugenio Sgherri, Edoardo Epifanio, Kleisa Disha, Samuele Valori, Lorenzo Virgili, Anano Chaladze, Alessandro Chiodini, Emanuele Di Bartolo, Erika Sierchio. Gli elementi più significativi di ciascun bozzetto sono stati assemblati in un’unica opera che la contrada vincitrice domenica si porterà a casa.

Protagonista anche la musica con il coinvolgimento, ancora, degli studenti della scuola media che si esibiranno sabato 18 maggio alle 10 alla Limonaia di Parco Corsini in occasione della cerimonia della firma dei fantini. Palio è cavalli, corse, ma anche socialità per tutte le età, voglia di stare insieme e mettersi in gioco. Tornando alla sfilata di domenica, il corteo partirà da Largo Trieste, percorrerà il nuovo Corso Matteotti per proseguire in piazza Montanelli dove contestualmente si potranno acquistare i gadget delle contrade al mercatino. Alle 15,30 via alle sfide medievali in piazza Vittorio Veneto.

Y.C.