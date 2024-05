Due settimane al voto. In 57 hanno l’ambizione di entrare in Consiglio . Ecco le liste e tutti i nomi

Quattro candidati a sindaco con le rispettive squadre: si parte dai tre protagonisti della tornata elettorale del 2019, accanto ad una "new entry" civica che si affaccia sulla scena politica. Mancano solo due settimane alle prossime elezioni comunali e Simona Rossetti, Simone Barontini, Susanna Rovai e Gabriel Cordero hanno ufficializzato la composizione delle rispettive liste: cinquantasette aspiranti consiglieri comunali in rappresentanza di quattro differenti compagini.

Partendo dalla sindaca uscente, che corre per la terza volta dopo il successo del 2014 e la conferma di cinque anni fa. E nella corsa al terzo mandato, la sosterranno gli uscenti Jessica Cecconi, Alessio Tanganelli, Moreno Costagli, Massimo Irrati, Daniela Mancini, Francesca Brotini, Davide Toni. A completare la componente Partito Democratico ci sono Serena Ambrogini, Massimiliano Benozzi, Salvatore Cannataro, Marusca Giorgi, Patrizia Iacopini e Margherita Porrà, mentre Antonio Palmieri, Patrizia Polito e Gabriele Santini rappresentano rispettivamente le quote di Italia Viva, PiùEuropa e Azione. "Avanti insieme" il nome della coalizione di centrosinistra che la appoggia e che la contrapporrà al centrodestra di Simone Barontini, che alla scorsa chiamata alle urne per il Comune si rivelò il suo principale avversario.

Il candidato di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia è alla quinta candidatura a sindaco consecutiva, con la prima che risale all’ormai lontano 2004. In questo cammino potrà fare affidamento sul consigliere comunale uscente Bruno Ciattini, oltre che sui vari Maurizio Bruni, Daniela Vallini, Salvatore Bonanno, Marco Cecconi, Asia Cecconi, Giancarlo Cenci, Maria Cascio, Massimo Fattori, Mariano Gini, Michael Michelucci, Stefano Parisi, Stefania Sostegni, Martina Talini, Maurizio Tozzini e Sara Izzo.

Più a sinistra c’è invece Susanna Rovai, candidata e capogruppo uscente del Pci, che ricompone il "trio di sfidanti" tra i quali l’elettorato cerretese ha potuto scegliere un quinquennio fa. La candidata del Partito Comunista Italiano guida una formazione di età compresa fra i 19 anni (la più giovane, Arianna Brunori, è una studentessa) e i 78 di Elisabetta Wilkens e Roberto Spinelli. Ma ci sono anche l’avvocato Marianna Gorpia e l’educatrice Elisa De Felice. A completare la squadra, Vladimiro Spinelli, Natalino Rinaldi, Sandra Mazzantini, Sandro Cianti, Andrea Mazzoni, Catia Faccenda, Mauro De Felice e Fabrizio Pedone.

Ed eccoci alla novità: anche il ventiseienne Gabriel Cordero è riuscito a raccogliere le firme necessarie per certificare la propria candidatura. E guiderà la lista civica "L’è tutto da rifare", sostenuta prevalentemente (ma non solo) da giovani under 30: sono i candidati consiglieri Gianluca Sani, Xeno Nardini, Lorenzo Bagnoli, Gabriele Messeri, Lorenzo Bugli, Mattia Lippi, Paola Sommacampagna, Elia Angeli, Matteo Centola, Giada Murabito, Isabella Pesce ed Erica Marradi. I nomi e i programmi elettorali ci sono, insomma: a breve toccherà quindi agli elettori, emettere il verdetto finale.

Giovanni Fiorentino