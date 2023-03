Due posti da amministrativo nell’Empolese Valdelsa

Si ricerca impiegato amministrativo da inserire nel team di un’azienda di Certaldo per occuparsi di procedure di gestione del personale, gestione sistemi di qualità, ambiente e sicurezza. Si tratta di un part-time, per un totale di 20 ore settimanali, distribuite la mattina dal lunedì al venerdì. La tipologia contrattuale offerta è di lavoro a tempo indeterminato. Sono richiesti diploma di scuola media superiore e buone conoscenze informatiche. Nello specifico, è richiesta una buona conoscenza delle tecniche di gestione della posta elettronica, di MS Office e di LibreOffice. C’è tempo fino al 20 marzo per candidarsi tramite il portale "ToscanaLavoro" raggiungibile sul sito della Regione Toscana. Anche un’azienda empolese è alla ricerca di un impiegato amministrativo per procedure di gestione del personale, gestione sistemi di qualità, ambiente e sicurezza: contratto part-time di 20 ore settimanali, la mattina dal lunedì al venerdì. Richiesti diploma di scuola media superiore e buone conoscenze informatiche. Fino al 20 marzo per candidarsi su "ToscanaLavoro".