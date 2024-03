Due barboni e la ricetta... per la felicità

VINCI

Nel prossimo fine settimana, sabato alle 21 e domenica alle 16, la compagnia teatrale di Empoli Unicorno sarà al Teatro di Vinci con la ’prima’ del suo nuovo spettacolo “Il portico della felicità“, un’opera scritta da Renzo Ricchi, un autore di prestigio, giornalista e critico teatrale, per la regia di Fabiola Veracini. Si tratta di un testo brillante, ironico, talvolta scanzonato, che con estrema arguzia ma, allo stesso tempo, con leggerezza, tratta un tema ricorrente nella vita di tutti: la ricerca della felicità e lo scorrere del tempo. E come al tic-tac di un orologio, si scandisce il ritmo, che guida i personaggi sul palcoscenico in una danza dalla quale il pubblico è portato, quasi per magia, a entrare nel mondo autentico, genuino, ma pieno di saggezza dei due barboni protagonisti (Ettore Capozza e Alessandra Barreca). Un testo che fa sorridere, sognare, riflettere. La ricetta per la felicità, lo scopriremo, è apparentemente semplice. E allora perché per l’uomo è tanto difficile ottenerla? Forse la risposta a questo grande mistero, i due barboni ce l’hanno. Ce la racconteranno? Sì, se sapremo ascoltare con il cuore. Sul palco, in ordine di apparizione Ettore Capozza, Alessandra Barreca, Michael Cavallini, Mattia Scali, Francesca Ferrali, Gaia Colasante. È consigliata la prenotazione al 351 914 2705 (solo sms o messaggi WhatsApp).