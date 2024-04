Dove giocare il recupero del match?. A Castello sperano nel buonsenso

CASTELFIORENTINO

Fermarsi fino a quando non sarebbe stato possibile salutare Mattia (i funerali si dovrebbero tenere lunedì mattina). Questo era il progetto iniziale della Prima Squadra del Castelfiorentino United, ma la federazione ha tempi da rispettare e presto i gialloblù valdelsani dovranno tornare in campo. Nello specifico mercoledì prossimo 24 aprile, data in cui è stato fissato il proseguimento dell’incontro con il Lanciotto, sospeso domenica scorsa al 15’ per la morte di Mattia Giani. Per questo ieri società e staff hanno deciso di provare ad allenarsi con chi se l’è sentita. Ciò che invece resta ancora da decidere è l’impianto di gioco. Naturalmente da regolamento si dovrebbe riprendere a giocare allo stesso Ballerini di Campi Bisenzio, stadio di casa dei rossoblù campigiani, ma il Castelfiorentino United ha chiesto di poter disputare l’incontro da un’altra parte. Ad oggi ancora non è stata comunicata nessuna decisione, ma da parte della società valdelsana ci si augura che chi deve decidere possa farlo con buon senso e il cuore in mano. Tornare a dieci giorni di distanza sullo stesso campo dove è successa la tragedia sarebbe impensabile per i compagni di squadra. L’auspicio naturalmente e che, di fronte ad eventi del genere, ogni aspetto sia messo in secondo piano e si decide esclusivamente per il bene dei ragazzi.